Держпереворот 1 грудня: хто виграв від заяви і чому в ОП забули про заколот через кілька днів

Зранку 1 грудня центр Києва в облозі. Поліція та нацгвардія оточили весь урядовий квартал. Як і обіцяв голова провладної фракції – все перекрито. Влада явно в очікуванні великих акцій протесту. Перший віце-спікер Олександр Корнієнко навіть каже, що протестувальників звозять до Києва з регіонів, пропонуючи по 1 тис. грн за день. Щоправда, замовчує, хто саме.

На 1 грудня в Києві дійсно були заявлені кілька гучних подій. Мітинг малих підприємців та акція протесту опозиції. Але народ масово обговорював анонсований держпереворот. Президент сам запустив сенсаційну хвилю під час свого пресмарафону.

Така інформація наробила галасу на всю Україну і навіть на вуха поставила наших міжнародних партнерів. Адже до заколоту, за словами Зеленського, намагалися втягнути найбагатшого бізнесмена країни – Ріната Ахметова.

Згодом подробиці про можливих заколотників оприлюднив іноземний журналіст Крістофер Міллер. За його даними, переворот планували співробітник ФСБ і троє посадовців українського МВС часів Януковича. Народний депутат Володимир Ар’єв каже, що особисто знає одного з нібито змовників.

СБУ відкрила провадження тільки за три дні після сенсаційної заяви. Без затриманих і навіть без підозрюваних.

За однією з версій, саме через неготовність спецслужби підтримати версію Офісу президента – позбувся посади керівник контррозвідки.

Центром Києва блукав допитливий народ – у пошуках реальної небезпеки і перевороту. Але ані Порошенка на грейдері, ані інших революціонерів так і не побачили. Правоохоронців на вулицях було ледь не більше, ніж протестувальників. А вже звична акція ФОПів з великим запасом помістилася на площі перед Верховною Радою.

Тим часом у сесійній залі Володимир Зеленський якраз виголошував своє щорічне послання до парламенту. Усі очікували, насамперед, розвитку історії з переворотом. Та президент про заколот – ні пари з вуст.

В експертних колах увесь тиждень обговорювали, навіщо пролунала ця гучна заява про втягування найбагатшого українця до держперевороту?

Тепер експерти не виключають навіть альянсу Разумкова, Авакова, Гройсмана та Кличка. Недарма всі вони були помічені на безпековому форумі в Києві, який проходив паралельно зі щорічним посланням президента.

1 грудня скінчилось акціями патріотичних сил і на Майдані, і під Офісом президента, які пройшли без ексцесів – мирно і спокійно. Переворот 1 грудня перетворився на фарс.

На цьому тлі навіть послання президента трохи втратило ваги. Але що буде далі? Загострення конфронтації по лінії Зеленський – Ахметов чи примирення? Ніхто не береться прогнозувати.