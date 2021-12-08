Депутати зареєстрували законопроект про обрання до органів місцевого самоврядування із 16 років

Група народних депутатів зареєструвала законопроект №6402 про розширення права участі в політичному житті. Зокрема пропонується дозволити обрання до органів місцевого самоврядування із 16 років.

Згідно з законопроектом, громадяни вже можуть брати участь у політичному житті країни із 16 років або виступають за надання такого права, наприклад, як в низці країн Європи.

Так, в Австрії і подекуди у Німеччини 16-річні голосують на виборах.

Ініціатори документу вказують на резолюцію Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи від жовтня 2015 року, згідно з якою зниження вікового цензу до 16 років в довгостроковій перспективі буде справляти позитивний вплив на явку на виборах.

Оскільки в Конституції України закріплено, що брати участь у виборах можна лише з 18 років, законопроект пропонує зміни до Виборчого кодексу в частині пасивного виборчого права – тобто права обиратися в органи місцевої влади.

– Водночас проходження законопроєкту має визначити позицію суспільства щодо можливості зниження виборчого цензу і для реалізації активного виборчого права — тобто можливості голосувати на місцевих виборах з 16 років. У разі підтримки в суспільстві такої ідеї необхідно внесення змін до Конституції України, – кажуть автори законопроекту.

У разі ухвалення законопроєкту з 16 років можна буде:

обиратися депутатом міської ради, сільським, селищним і міським головою (за письмової згоди батьків або опікунів на реєстрацію кандидатом на виборах);

вступати до політичних партій;

засновувати громадські організації (ця норма поширюватиметься і на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах).

На думку депутатів, закон допоможе молоді реалізуватися в суспільно-політичному житті.

Джерело: Суспільне