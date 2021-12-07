Видатки на оборону в державному бюджеті на 2022 рік становитимуть 6% від валового внутрішнього продукту. Це понад 323 млрд грн.

З них на бюджет Міністерства оборони на 2022 рік виділили 133,5 млрд грн. Ще 85,1 млрд грн планують скерувати на покриття потреб військовослужбовців та працівників ЗСУ, зокрема на оплату праці, харчування військовослужбовців, закупівлю речового майна та соціальні виплати особовому складу, а також на грошове забезпечення.

Зокрема, на грошове забезпечення і зарплати військовим витратять 71,2 млрд грн. На розвиток стратегічної промисловості передбачено 7,5 млрд грн.

​Також з бюджету на оборону 2022 5,5 млрд грн спрямують на забезпечення житлом учасників АТО/ООС зі статусом внутрішньо переміщених осіб.​

Крім того, бюджет на 2022 рік дозволяє виділити наразі найбільшу за останній період суму – 5,7 млрд грн – на програми з розвитку ракетно-реактивного озброєння та техніки для Військово-морських сил.

Ще 28,4 млрд грн з бюджету Міністерства оборони 2022 року планують виділити на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки. У розвиток та удосконалення інфраструктури інвестують 5,6 млрд грн.

Для забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту видатки зросли до 1,3 млрд грн.

Це дозволить службі удосконалювати інфраструктуру Збройних сил України – будівництво і ремонт військових містечок, казармено-житлового фонду полігонів та охороняти важливі шляхопроводи, підстанції та інші об’єкти транспортної інфраструктури.