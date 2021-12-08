Погода в Україні 9 грудня буде без опадів і частково сонячною. Вночі у деяких областях температура опуститься до -8ºС.

На Заході синоптики прогнозують від +5ºС до -3ºС вдень, а вночі температура опуститься до -8ºС. В усіх областях буде сухо та сонячно.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +4ºС вдень, а вночі опуститься до -6ºС.

Хмарно буде на Півдні України із середньою температурою від +5ºС до +10ºС вдень, а вночі до +2ºС. У центральній частині України теж затягне хмарами: вдень від 0ºС до +7ºС та вночі +7ºС до -2ºС.

На Сході вдень стовпчик термометра коливатиметься від +5ºС до +9ºС, а вночі опуститься від +5ºС до +7ºС.

Прогноз погоди на зиму

Зима 2021-2022 в Україні буде теплою. Температура повітря на значній території країни, найімовірніше, коливатиметься від -5°С до +5°С. Такий прогноз дав кліматолог у коментарі Фактам ICTV.

Чи буде зима сніжною та яку погоду очікувати на Новий рік читайте у нашому матеріалі.