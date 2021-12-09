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Факти / Україна

Бронювання часу та зони очікування: на кордоні України з’явиться електронна черга для транспорту

Юлія Соколова редакторка стрічки
вантажівки на кордоні

Кабінет міністрів запускає експериментальний проект із організації електронної черги для транспортних засобів на державному кордоні України.

Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Проект називається: Електронна черга перетину кордону. За задумом, він дозволить швидко проходити всі процедури оформлення на кордоні, і транспортні засоби не стоятимуть у черзі по кілька днів.

– Ми неодноразово наголошували, що Україна має значний транспортний потенціал. Але іноді перепоною стають наші пункти пропуску на кордоні, де вантажівки можуть стояти в чергах до двох тижнів… Аби вже зараз збільшити швидкість пропуску на кордоні, уряд приймає рішення про запровадження експериментального проекту Електронна черга перетину кордону, – зазначив під час засідання прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, ідея роботи електронної черги буде простою: передбачено бронювання часу, коли можна перетнути держкордон. Крім того, будуть створені комфортні зони очікування.

Шмигаль також нагадав, що цього року був ухвалений план модернізації пунктів пропуску на кордоні: відбудеться модернізація 20 таких пунктів, а також будівництво 12 нових.

Реалізація експериментального проекту стартує з 15 грудня 2021 року.

Дія проекту поширюватиметься на транспортні засоби, що здійснюють виїзд з території України через автоматичні пункти пропуску.

В рамках проекту Електронна черга передбачені такі етапи:

• бронювання місця в черзі очікування на перетин держкордону України;

• прибуття транспортного засобу до зони очікування;

• очікування виклику, після якого транспортний засіб зможе в’їхати до автоматичного пункту пропуску;

• проходження контрольних процедур в автоматичному пункті пропуску для виїзду з території України.

Нещодавно Україна розпочала спецоперацію Полісся на кордоні з Білоруссю, щоб стримати можливий потік мігрантів та не допустити сценарію, який спостерігався на польсько-білоруському кордоні.

Як розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, якщо мігранти спробують прорватися через держкордон України, то доступні сили та засоби МВС будуть на місці протягом 30 хвилин.

Фото: УНІАН

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