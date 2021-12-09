Кабінет міністрів запускає експериментальний проект із організації електронної черги для транспортних засобів на державному кордоні України.
Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.
Проект називається: Електронна черга перетину кордону. За задумом, він дозволить швидко проходити всі процедури оформлення на кордоні, і транспортні засоби не стоятимуть у черзі по кілька днів.
– Ми неодноразово наголошували, що Україна має значний транспортний потенціал. Але іноді перепоною стають наші пункти пропуску на кордоні, де вантажівки можуть стояти в чергах до двох тижнів… Аби вже зараз збільшити швидкість пропуску на кордоні, уряд приймає рішення про запровадження експериментального проекту Електронна черга перетину кордону, – зазначив під час засідання прем’єр Денис Шмигаль.
За його словами, ідея роботи електронної черги буде простою: передбачено бронювання часу, коли можна перетнути держкордон. Крім того, будуть створені комфортні зони очікування.
Шмигаль також нагадав, що цього року був ухвалений план модернізації пунктів пропуску на кордоні: відбудеться модернізація 20 таких пунктів, а також будівництво 12 нових.
Реалізація експериментального проекту стартує з 15 грудня 2021 року.
Дія проекту поширюватиметься на транспортні засоби, що здійснюють виїзд з території України через автоматичні пункти пропуску.
В рамках проекту Електронна черга передбачені такі етапи:
• бронювання місця в черзі очікування на перетин держкордону України;
• прибуття транспортного засобу до зони очікування;
• очікування виклику, після якого транспортний засіб зможе в’їхати до автоматичного пункту пропуску;
• проходження контрольних процедур в автоматичному пункті пропуску для виїзду з території України.
Нещодавно Україна розпочала спецоперацію Полісся на кордоні з Білоруссю, щоб стримати можливий потік мігрантів та не допустити сценарію, який спостерігався на польсько-білоруському кордоні.
Як розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, якщо мігранти спробують прорватися через держкордон України, то доступні сили та засоби МВС будуть на місці протягом 30 хвилин.