Україна не зможе відбити атаку Росії без підтримки Заходу – начальник ГУР Буданов

Українські військові не зможуть відбити атаку Росії у разі повномасштабного наступу, для цього буде необхідна підтримка Заходу. Таку думку висловив Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це він заявив в інтерв’ю американським журналістам.

– На жаль, на даному етапі Україна має бути об’єктивною. Немає достатніх військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії, якщо він почнеться, без підтримки західних сил.

Начальник ГУР розповів, що відсутність чітких зобов’язань з боку західних партнерів жахає українських посадовців. Якщо Росія справді вторгнеться в Україну, це буде справжньою катастрофою. Тому інші країни мають надати військово-технічну підтримку уже зараз.

– Їм потрібно вирішити, чи ми союзники, як вони заявляють, і в цьому випадку союзники допомагають один одному, або вони повинні сказати, що це не зовсім так. Якщо цивілізований світ хоче уникнути катастрофи, а це буде катастрофою для всіх, нам потрібна військово-технічна підтримка зараз – не завтра, не післязавтра, не через рік. Зараз.

Очільник розвідки передбачає, що вторгнення РФ може початися з авіаударів і ракетних обстрілів, які будуть направлені на склади боєприпасів і військових в окопах.

За його словами, українські військові будуть виведені з ладу. Керівництво не зможе координувати оборону та забезпечити фронт. Після цього відповідальність ведення бою ляже на командирів фронту.

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Фото: Mil.in.ua