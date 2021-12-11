Держприкордонслужба України та посольство США підписали план спільних дій щодо посилення безпеки північної та східної ділянок кордону.

– Початок реалізації проекту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається у розмірі 20 млн доларів США, – розповіла начальниця відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні Сара Лангенкомп.

Як уточнюється, проект передбачає можливість надання Держприкордонслужбі безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв’язку, екіпірування тощо.

– Наш візит є дуже своєчасним, оскільки Україна переживає непрості часи та безпрецедентні виклики на кордонах, – повідомила Лангенкомп.

За її словами, цей проект допоможе підвищити ефективність Держприкордонслужби для охорони північного і східного кордонів, а також – для кращої протидії загрозам нацбезпеки України, що виникають.

Перший заступник Голови ДПСУ Володимир Никифоренко наголосив, що йдеться насамперед про забезпечення невідкладних та першочергових потреб лінійних підрозділів державного кордону, про захист персоналу та забезпечення особистої безпеки.

– Ми маємо сьогодні дуже непросту ситуацію на сході України, на північних кордонах, і цей технічний проект співпраці якраз і спрямований на посилення безпеки на кордоні, – розповів Нікіфоренко.