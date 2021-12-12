Дощі та мокрий сніг: погода на завтра, 13 грудня

13 грудня йтиме дощ та сніг. Стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів тепла, але вночі – холодно.

У понеділок вдень Гідрометцентр обіцяє дощ, але на Сході – сонце.

Помірно тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 1-4 градусів вдень, а вночі від -1 до +2 градусів.

У центрі вдень стовпчики термометрів покажуть +1 до +3 тепла, а вночі – у межах +1 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують дощ.

У південно-східних областях у денний час – до +4 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

Погода у Києві 13 грудня

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +4.

Завтра вдень температура повітря сягне +3 тепла, а вночі буде в межах +1 градусів.

Народні прикмети 13 грудня

13 грудня на Андрія у церкві вшановують пам’ять святого Андрія Первозванного.

У народі ще це свято називають Калита. Воно вважається парубочим святом, оскільки у Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати і робити різні збитки, а дівчата цієї ночі можуть дізнатись свою долю. Свято Андрія є святом молодіжних гулянь, де юнаки і дівчата шукають собі пару для майбутнього подружнього життя.Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде – холодна й сніжна.

До спокійної зими – тиха течія в річках, а шумна вода – до тріскучих морозів.

Червоний вогонь в печі – на холод, білий – на відлигу.

Зимно, але сонячно – то до хорошого врожаю.