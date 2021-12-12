У неділю, 12 грудня, відзначається День Сухопутних військ України. У зв’язку із цим президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів із їхнім професійним святом.

Привітання оприлюднила прес-служба Офісу президента. Як зазначив глава держави, День Сухопутних військ – це свято відданих своїй справі військових, які за будь-яких умов захищають свою державу.

– Це свято мужніх та відданих своїй справі воїнів, які у складних умовах сучасної війни, вдень і вночі, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами здатні злагоджено вирішувати важкі завдання, забезпечуючи надійну оборону нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, – наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що Сухопутні війська є найчисельнішим та найпотужнішим видом національних військ. За словами Зеленського, воїни Сухопутних військ завжди відігравали важливу роль на полі бою, а також доводили своїми діями та мужністю, що здолати їх прагнення до перемоги неможливо.

Президент додав, що й сьогодні військові Сухопутних військ захищають суверенітет України на Донбасі.

– І сьогодні, у день свого професійного свята, військовослужбовці Сухопутних військ продовжують стійко і впевнено утримувати займані бойові позиції та рубежі, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України, – йдеться в привітанні.

Глава держави подякував військовим та ветеранам Сухопутних військ ЗСУ за їхні відвагу та героїзм, самовіддане виконання обов’язку, внесок в оборону України.

Зеленський висловив переконання, що Сухопутні війська й надалі надійно захищатимуть свободу та незалежність України.

Нещодавно Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ скерують 4,1 млрд грн.

Наприкінці серпня в Україні визначали кращу артилерійську батарею Сухопутних військ. На полігонах відбувалися змагання, у яких взяли участь сотні військових та офіцерів.