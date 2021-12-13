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Факти / Україна

Тисяча за вакцинацію: як подати заявку на отримання з 13 грудня (інструкція)

Людмила Богданова редакторка стрічки
Тисяча за вакцинацію: як подати заявку на отримання з 13 грудня (інструкція)

Відсьогодні можна подати заявку на виплату 1 тис. грн за вакцинацію. 13 грудня стартує бета-тестування послуги, а уже з 19 грудня вона працюватиме повноцінно

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію, дивіться у матеріалі.

Отримати 1 тис. грн за вакцинацію на першому етапі зможуть повнолітні українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Для цього необхідно мати зелений Covid-сертифікат у додатку Дія, а також оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів.

Наразі до ініціативи приєдналися такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Монобанк, Приватбанк, Укргазбанк (список буде розширюватися).

як отримати тисячу гривень за вакцинацію
як отримати тисячу гривень за вакцинацію
як отримати тисячу гривень за вакцинацію
як отримати тисячу гривень за вакцинацію
Тисяча за вакцинацію: як подати заявку на отримання з 13 грудня (інструкція) / 2 фотографии

Щоб взяти участь у бета-тестуванні послуги, необхідно оновити додаток Дія до останньої версії, а потім прийняти запрошення.

У межах проекту уже оформлено 1 035 225 карток, а понад 1,3 млн користувачів записалися на бета-тестування.

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію: інструкція

  1. Оформіть спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Це можна зробити онлайн – у додатку банку або завітавши у відділення.
  2. Відкрийте додаток Дія.
  3. Переконайтеся, що у додатку є сертифікат про повну вакцинацію (зелений).
  4. Зайдіть у розділ Послуги.
  5. Виберіть зі списку послугу єПідтримка.
  6. Оберіть картку єПідтримка для виплати.
  7. Очікуйте, коли вам надійде 1 тис. грн за вакцинацію від Міністерства економіки.

Кошти можна використати на послуги тих сфер бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. За них можна придбати книги, піти у спортзал, кіно, театр, музей, на концерт чи на виставку. Також їх можна витратити на подорож поїздом або літаком, але у межах України.

На першому етапі отримати кошти можна лише через додаток Дія, але пізніше з’являться альтернативи для тих, у кого його немає.

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Фото: Depositphotos

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