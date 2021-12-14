Цифрове майбутнє. Які послуги можуть з’явитися в Дії у 2022 році

Перед Новим роком заведено підбивати підсумки та робити прогнози на наступний рік.

Цього року життя великої частини українців не обходилося без застосунку Дія, розробленого Міністерством цифрової трансформації.

Після того, як всі звикли до електронних паспортів та водійських посвідчень, з’явилися Covid-сертифікати, електронний підпис у смартфоні, онлайн-оформлення субсидій, а незабаром вакциновані громадяни через застосунок отримають обіцяну 1 тис. грн.

Як за рік удосконалилася Дія та які послуги з’являться у застосунку у 2022 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Підсумки 2021-го

Цього року значним здобутком Мінцифри стало запровадження Дія.Підпису (електронного підпису) – це електронні дані, які забезпечують цілісність документів та ідентифікують особу.

За допомогою Дія. Підпису можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо.

– Це абсолютно новітня технологія електронного підпису, коли людині потрібно лише сканувати QR-код та підписувати обличчям, так би мовити, замість файлових ключів, паролів і так далі, – розповів у коментарі Фактам ICTV керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Ще одним важливим кроком на тлі пандемії коронавірусу стало запровадження Covid-сертифікатів.

– Важливий момент – це запуск Covid-сертифікатів і те що, запускається такий документ у рамках вимог Європейського Союзу. По-перше, ми – одна з перших країн за межами ЄС, яка долучилася до цієї системи. А по-друге, це був 10-11 документ для українців, і ми уже звикли до електронних документів, – пояснює Мстислав Банік.

Міністерство створило офлайн-точки Команди підтримки Дії в усіх регіонах України, куди можна звернутися та отримати допомогу в разі виникнення труднощів із генерацією сертифікатів. Наразі таких пунктів понад 100.

Наприкінці листопада у Дії презентували сім нових соціальних послуг. Серед яких – призначення та перерахунок пенсій та актуальна послуга у зимовий період – оформлення субсидій. За тиждень послугами скористалися майже 20 тис. користувачів.

Як розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри, наразі у бета-тестуванні зміна місця реєстрації проживання.

– Не можу не сказати про те, що зараз у нас на бета-тестуванні зміна місця реєстрації проживання. Це така послуга, яка є другою з найпопулярніших після субсидії. Мільйони людей нею також користуються, і от цього року ми плануємо покрити нею всі 1 439 громад України.

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Які послуги з’являться в Дії у 2022 році

У 2022 році у Мінцифри обіцяють удосконалювати наявні послуги, додати різноманітні корисні сповіщення, а також пенсійне посвідчення-онлайн.

– Будемо чекати зростання користувачів, щоб Дія ставала щоденним застосунком людини. У нас будуть різноманітні корисні сповіщення, збільшення кількості сервісів, послуг і навіть пенсійні посвідчення з’являться. Чекаємо, щоби Дія остаточно стала частиною життя людей, – поділився планами Мстислав Банік.

Також у 2022 році у Дії запрацюють сервіси для ветеранів. Наразі Мінцифри працює над їхнім запуском разом з Міністерством ветеранів. Для ветеранів буде доступний розділ з інформацією про їхні статуси та пільги.

– Інтеграція надасть ветеранам усіх категорій можливість користуватися перевагами цифрових послуг у Дії. Ветерани зможуть користуватися зручними послугами на порталі Дія, а також у кабінеті громадянина буде доступний розділ з інформацією про їхні статуси та пільги. Це стане початком для подальшого втілення нових сервісів, — повідомляв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ще одна важлива ініціатива – сервіс Military ID для призовників і резервістів. Раніше у Міністерстві оборони повідомляли, що його можуть запустити у 2022-2023 роках.

Military ID міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. За допомогою сервісу можна буде змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про внесення особи до реєстру та інше.