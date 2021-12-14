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Подекуди мороз до -11º та сніг: якою буде погода в Одесі на зимові свята

Марія Степанюк редактор стрічки
Зима в Одесі

Погода в Одесі на період новорічних та різдвяних свят очікується морозна та подекуди з опадами. Попри те, що до свят ще кілька тижнів синоптики вже спробували дати свій прогноз.

За довгостроковим прогнозом метеорологи запевняють, що у період новорічних вихідних не лише в Одесі, але й у всіх регіонах Україні не очікуються сильні мінуси.

  • Погода на Різдво 25 грудня

На святвечір за григоріанським календарем 24 грудня вдарять морози. Вдень очікується мінлива хмарність та мокрий сніг із температурою до -5ºС. Увечері поділка на термометрі опуститься аж до -11ºС.

Наступного дня буде не так морозно, але похмуро: вдень до -3ºС, а вночі – до -6ºС.

  • Погода на Новий рік

За тиждень до нового року в Одесі очікують сильний сніг. В останній день грудня синоптики прогнозують слабку хмарність, але без опадів. Вдень стовпчик на термометрі опуститься не нижче -2ºС, а вночі – до -5ºС.

Такі ж температурні показники очікують й 1 січня 2022 року, але зазначають, що в цей день може трохи сніжити.

  • Погода на Різдво 7 січня

Не слід очікувати плюсової температури на святвечір та Різдво за юліанським календарем. 6 січня очікується хмарна погода, але без опадів із температурою до -2ºС вдень та до -7ºС вночі.

7 січня в Одесі прогнозують теж погоду без опадів. Вдень очікується до -1ºС, а вночі – до -4ºС.

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Джерело: Gismeteo

Фото: Depositphotos

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