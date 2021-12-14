Погода в Одесі на період новорічних та різдвяних свят очікується морозна та подекуди з опадами. Попри те, що до свят ще кілька тижнів синоптики вже спробували дати свій прогноз.

За довгостроковим прогнозом метеорологи запевняють, що у період новорічних вихідних не лише в Одесі, але й у всіх регіонах Україні не очікуються сильні мінуси.

Погода на Різдво 25 грудня

На святвечір за григоріанським календарем 24 грудня вдарять морози. Вдень очікується мінлива хмарність та мокрий сніг із температурою до -5ºС. Увечері поділка на термометрі опуститься аж до -11ºС.

Наступного дня буде не так морозно, але похмуро: вдень до -3ºС, а вночі – до -6ºС.

Погода на Новий рік

За тиждень до нового року в Одесі очікують сильний сніг. В останній день грудня синоптики прогнозують слабку хмарність, але без опадів. Вдень стовпчик на термометрі опуститься не нижче -2ºС, а вночі – до -5ºС.

Такі ж температурні показники очікують й 1 січня 2022 року, але зазначають, що в цей день може трохи сніжити.

Погода на Різдво 7 січня

Не слід очікувати плюсової температури на святвечір та Різдво за юліанським календарем. 6 січня очікується хмарна погода, але без опадів із температурою до -2ºС вдень та до -7ºС вночі.

7 січня в Одесі прогнозують теж погоду без опадів. Вдень очікується до -1ºС, а вночі – до -4ºС.

Джерело: Gismeteo