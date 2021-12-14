Погода в Одесі на період новорічних та різдвяних свят очікується морозна та подекуди з опадами. Попри те, що до свят ще кілька тижнів синоптики вже спробували дати свій прогноз.
За довгостроковим прогнозом метеорологи запевняють, що у період новорічних вихідних не лише в Одесі, але й у всіх регіонах Україні не очікуються сильні мінуси.
- Погода на Різдво 25 грудня
На святвечір за григоріанським календарем 24 грудня вдарять морози. Вдень очікується мінлива хмарність та мокрий сніг із температурою до -5ºС. Увечері поділка на термометрі опуститься аж до -11ºС.
Наступного дня буде не так морозно, але похмуро: вдень до -3ºС, а вночі – до -6ºС.
- Погода на Новий рік
За тиждень до нового року в Одесі очікують сильний сніг. В останній день грудня синоптики прогнозують слабку хмарність, але без опадів. Вдень стовпчик на термометрі опуститься не нижче -2ºС, а вночі – до -5ºС.
Такі ж температурні показники очікують й 1 січня 2022 року, але зазначають, що в цей день може трохи сніжити.
- Погода на Різдво 7 січня
Не слід очікувати плюсової температури на святвечір та Різдво за юліанським календарем. 6 січня очікується хмарна погода, але без опадів із температурою до -2ºС вдень та до -7ºС вночі.
7 січня в Одесі прогнозують теж погоду без опадів. Вдень очікується до -1ºС, а вночі – до -4ºС.
Джерело: Gismeteo