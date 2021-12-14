У Мінцифри повідомили, із чим пов’язані проблеми з відображенням ковід-сертифікатів

Міністр цифрової інформації Михайло Федоров стверджує, що вдалося вирішити близько 90% усіх проблем із відображенням ковід-сертифікатів у додатку Дія.

За його даними, здебільшого неполадки виникали з вини партнерів.

– Дія не зберігає дані, вона забирає їх з інших реєстрів, як у випадку із ковід-сертифікатами. Коли лікарі не підписували електронним підписом інформацію про щеплення, і користувач не міг згенерувати сертифікат, всі зверталися до нашої служби підтримки, – пояснив міністр.

Федоров додав, що розробники намагалися максимально автоматизувати вирішення таких неполадок за допомогою спеціальних скриптів.