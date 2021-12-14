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Факти / Україна

У Мінцифри повідомили, із чим пов’язані проблеми з відображенням ковід-сертифікатів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Covid-сертифікат

Міністр цифрової інформації Михайло Федоров стверджує, що вдалося вирішити близько 90% усіх проблем із відображенням ковід-сертифікатів у додатку Дія.

За його даними, здебільшого неполадки виникали з вини партнерів.

– Дія не зберігає дані, вона забирає їх з інших реєстрів, як у випадку із ковід-сертифікатами. Коли лікарі не підписували електронним підписом інформацію про щеплення, і користувач не міг згенерувати сертифікат, всі зверталися до нашої служби підтримки, – пояснив міністр.

Федоров додав, що розробники намагалися максимально автоматизувати вирішення таких неполадок за допомогою спеціальних скриптів.

– Ми систематизували всі найпоширеніші помилки з МОЗ та вирішили їх автоматично, щоб не навантажувати лікарів додатковою роботою – вони й так перевантажені, – повідомив Михайло Федоров.

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Джерело: ЛІГА.net

Фото: Depositphotos

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