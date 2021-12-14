Зеленський відновлює програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 14 грудня, у день, коли вшановують пам’ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, президент України Володимир Зеленський заявив про поновлення у 2022 році державної програми щодо забезпечення їх житлом.

Він озвучив відповідний указ №649/2021 щодо соціального захисту ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Згодом документ з’явився на сайті глави держави.

– Наступного року ми відновлюємо державну програму із забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, – повідомив Зеленський.

Президент уже підписав указ, який передбачає відновлення програми із забезпечення ліквідаторів житлом, а також створення відмітної президентської нагороди За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

За словами Зеленського, Кабмін повинен якнайшвидше приступити до виконання зазначеного указу, для того щоб його було реалізовано до квітня наступного року.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи Офісу президента запрацювала онлайн-платформа Чорнобиль. Подорож, за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження.