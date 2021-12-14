Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Зеленський відновлює програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Зеленський відновлює програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 14 грудня, у день, коли вшановують пам’ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, президент України Володимир Зеленський заявив про поновлення у 2022 році державної програми щодо забезпечення їх житлом.

Він озвучив відповідний указ №649/2021 щодо соціального захисту ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Згодом документ з’явився на сайті глави держави.

– Наступного року ми відновлюємо державну програму із забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, – повідомив Зеленський.

Президент уже підписав указ, який передбачає відновлення програми із забезпечення ліквідаторів житлом, а також створення відмітної президентської нагороди За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

За словами Зеленського, Кабмін повинен якнайшвидше приступити до виконання зазначеного указу, для того щоб його було реалізовано до квітня наступного року.

Читайте
Пенсії чорнобильців: що зміниться з 1 січня 2022 року

Раніше повідомлялося, що за ініціативи Офісу президента запрацювала онлайн-платформа Чорнобиль. Подорож, за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка