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Факти / Україна

Окупанти сім разів відкривали вогонь на Донбасі та поранили українського бійця

Людмила Богданова редакторка стрічки
Окупанти сім разів відкривали вогонь на Донбасі та поранили українського бійця

За минулу добу на сході України зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Ворог двічі застосовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Окупанти поранили одного бійця ЗСУ. Наразі він перебуває у лікарні, стан здоров’я медики оцінюють як середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

Біля селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області російські найманці застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У Попаснянському районі Луганської області окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Новопоштівське. Там ворог залучив танкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

У районі населених пунктів Авдіївка та Гранітне Донецької області противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля села Старогнатівка окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік села Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля села Водяне в Ясинуватському районі Донецької області окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети.

Вранці 15 грудня в зоні ООС зафіксували один обстріл – біля Первомайського ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Днями на Донбасі український воїн підірвався на ворожій міні. Вибуховий пристрій дистанційно встановили російські найманці.

49-річного лейтенанта ЗСУ доправили до шпиталю. Стан його здоров’я лікарі оцінили як середньої важкості.

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Джерело: Штаб ООС

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