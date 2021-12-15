У НАТО сподіваються, що всі українські офіцери до 2024 року володітимуть англійською

У Північноатлантичному Альянсі очікують, що всі українські офіцери розмовлятимуть англійською мовою до 2024 року. Про це дає підстави сподіватися Дорожня карта з вивчення англійської мови Міністерства оборони України.

Таку думку висловив Стасіс Палдунас – радник з питань професійної військової освіти при представництві НАТО в Україні.

У понеділок, 14 грудня, у Києві відбувся круглий стіл Співпраця Україна-НАТО – шлях вперед.

Палдунас наголосив, що програма є дуже амбіційною. Він сподівається, що до 2024 року офіцери ЗСУ володітимуть англійською на такому рівні, щоб брати участь у навчальних заходах та спільних навчаннях.

– Я думаю, що до цього часу також буде впроваджено у систему освіти України, щоб від 15% до 20% курсів читалися саме англійською.

Водночас Стасіс Палдунас зауважив, що наразі не всі навчальні заклади забезпечені необхідними матеріалами та обладнанням.

14 грудня представники НАТО прибули в зону Операції об’єднаних сил (ООС). Їм надали дані, що підтверджують порушення бойовиками домовленостей, досягнутих під час переговорів ТКГ.

Також представники Альянсу відвідали позиції поблизу населеного пункту Широкине, щоб побачити інфраструктуру, яку зруйнували російські найманці.

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