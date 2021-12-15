Погода в Україні 16 грудня буде похмурою, у більшості регіонів очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

Детальний прогноз погоди в Україні на 16 грудня, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 16 грудня: прогноз

На півдні України 16 грудня очікується +1, +4 протягом доби. У Сімферополі буде найтепліше, вдень – +6, +8, вночі – +3, +5.

Вночі у південних регіонах очікується дощ і мокрий сніг, вдень опади у вигляд дощу пройдуть лише у Сімферополі.

У східних регіонах синоптики прогнозують від -1 до +2 і вдень, і вночі. Опадів не передбачається.

На півночі України 16 грудня стовпчик термометра показуватиме від -1 до +2. Вдень очікується дощ з мокрим снігом, вночі – без опадів.

На заході України денна та нічна температура коливатиметься у межах -1, +1. Вдень у більшості областей пройде дощ з мокрим снігом, лише у Рівненській та Волинській областях – без опадів.

У центрі протягом доби температура повітря буде на рівні -1, +3. Вдень скрізь, окрім Дніпропетровської області, пройде дощ з мокрим снігом.

У Києві вдень також піде дощ з мокрим снігом, синоптики прогнозують від 0 до +2.

З наступного тижня в Україні очікується серйозне похолодання. Зокрема, 21, 22 та 23 грудня у нічні години стовпчик термометра опуститься до -12, -18.

Відповідний прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко. За її словами, з понеділка у Києві денна температура може бути на рівні -3, -7, вночі – -8, -14.

Детальний прогноз погоди на наступний тиждень дивіться у матеріалі.

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