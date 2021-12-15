Представниця омбудсмана Людмили Денісової у північних областях Вікторія Пехова на нараді на Рівненщині обговорила з керівництвом облдержадміністрації ситуацію на держкордоні з Білоруссю.

– Обговорили… алгоритм дії місцевих органів державної влади, силових відомств, органів місцевого самоврядування та суду за можливого загострення ситуації на українсько-білоруській ділянці кордону, – йдеться у повідомленні.

Пехова також заявила, що у 2021 році на Рівненщині збільшилася кількість повідомлень про порушення прав і свобод мешканців на 30%.

Серед найбільшої кількості таких порушень – права на охорону здоров’я та права на звернення та інформацію.

Джерело: Офіс Омбудсмена

Фото: Вікторія Пехова