Окупанти стріляють на Донбасі із забороненої зброї, поранено бійця

Від початку доби, 16 грудня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, одне з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України дістав поранення.

Зараз він знаходиться у лікувальному закладі. Медики оцінюють його стан здоров’я як задовільний.

Сьогодні бойовики порушували тишу неподалік Новолуганського, застосовуючи стрілецьку зброю, а в районі Пісків стріляли із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

З останніх вони також стріляли у напрямку Золотого-4 та Травневого.

На всі провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, без застосовання забороненого Мінськими домовленостями озброєння.