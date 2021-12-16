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Факти / Україна

Окупанти стріляють на Донбасі із забороненої зброї, поранено бійця

Валентина Летяк редакторка стрічки
війна на донбасі, оос

Від початку доби, 16 грудня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, одне з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України дістав поранення.

Зараз він знаходиться у лікувальному закладі. Медики оцінюють його стан  здоров’я як задовільний.

Сьогодні бойовики порушували тишу неподалік Новолуганського, застосовуючи стрілецьку зброю, а в районі Пісків стріляли із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

З останніх вони також стріляли у напрямку Золотого-4 та Травневого.

На всі провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, без застосовання забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Окупанти сім разів відкривали вогонь на Донбасі та поранили українського бійця

Джерело: Штаб ООС

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