Фрегат Гетьман Сагайдачний за 10 років виведуть зі складу ВМС України

У 2031 році планується вивести флагманський корабель Гетьман Сагайдачний зі складу ВМС України. Його може замінити корвет Володимир Великий, якщо корабель добудують.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.

– Наразі Гетьман Сагайдачний проходить модернізацію. Відновлювально-модернізаційні роботи охоплюють заміну радіоелектроніки, системи управління вогнем, зв’язку, зокрема бортових систем, ремонт головної енергетичної установки та багато чого іншого, – уточнив контрадмірал.

За його словами, коли ремонт буде на фінальній стадії, екіпаж фрегату почне підготовку до участі в операції НАТО Морський охоронець.

Неїжпапа наголосив, що триває розроблення Стратегії морської безпеки – документа, який важливий для перетворення України на активного морського гравця на міжнародній арені, здатного стримувати та відбивати прояви зовнішньої агресії з моря.

У жовтні 2021 року Господарський суд Києва стягнув із ПАТ Завод Кузня на Рибальському 47,3 млн штрафу за провалений ремонт фрегата Гетьман Сагайдачний.

У суді прокурори довели, що підприємство не виконало свої зобов’язання.

У 2017 році між Міноборони України та ПАТ було укладено державний контракт на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті Гетьман Сагайдачний.

Джерело: АрміяInform