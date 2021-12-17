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Факти / Україна

В 2021 році Україну залишила рекордна за 11 років кількість українців

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В 2021 році Україну залишила рекордна за 11 років кількість українців

За 10 місяців 2021 року з України виїхали та не повернулися понад 600 тис. українців. Цей показник рекордний за останні 11 років.

За даними Opendatabot, у період після 2014 року щорічна кількість людей, що від’їздили з країни, помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч.

Єдиним роком із позитивним сальдо став пандемічний 2020 рік, коли українців, що повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав.

Загалом, починаючи з 2011 до 2020 року, в Україну не повернулося 2,6 млн жителів.

Таким чином, якщо у листопаді-грудні українці не почнуть масово повертатися додому, сукупне негативне сальдо за останні 11 років становитиме понад 3,3 млн людей.

Джерело: Opendatabot

Фото: Getty Images

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