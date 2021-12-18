Депутати Верховної Ради України розповіли, як йдуть святкувати День святого Миколая, Новий рік та Різдво – підбили підсумки 2021 року та повідомили про головні досягнення та провали парламенту за цей період.

– Досягнень у Верховній Раді у 2021 році було багато. Депутати об’єднувалися та приймали правильні закони. Але до кінця року побільшало “розумної політики” у стінах Верховної Ради, – заявив позафракційний нардеп Дмитро Разумков.

Він висловив жаль через те, що суб’єктність парламенту, на його думку, перебуває під великою загрозою, що є неприпустимим у парламентсько-президентській державі.

– Мені б хотілося, щоб наступного року все все ж таки повернулося на круги своя, як кажуть. І повага до інституції, і повага до вибору людей, і до людей – щоб вона була у всіх ешелонах влади, – резюмував Разумков.

У свою чергу історик і народний депутат від фракції Європейська солідарність Володимир В’ятрович, відповідаючи на питання про найбільшу перемогу 2021 року, наголосив, що для того, щоб зробити Україну сильнішою, має бути важлива нормотворча база – як закони про Рух опору та Національний спротив.

У той же час він погодився з думкою Разумкова про те, що найбільшим провалом року, що минає, стала втрата парламентом своєї суб’єктності.

– Знаєте, для мене таким символічним днем ​​того, як принизили парламент, була позачергова сесія, присвячена розмальованим дверям на вулиці Банковій. Це було публічне приниження парламенту Офісу президента. Парламент на це пішов. І мені здається, що за всі 30 років незалежності настільки залежного парламенту від президента ми ще не мали, – сказав В’ятрович.

Він додав, що шкодує, що країна втрачає парламент як незалежну гілку влади, як окремий суб’єкт політичного процесу в Україні.

– Справді, парламент перетворюється на філію Офісу президента, – заявив він.

Депутат від Слуги народу Микола Тищенко назвав досягненням парламенту те, що Слуга народу більшістю проголосувала за законопроект, який дає можливість забирати податки, які потім використовуватимуться на зарплати та підвищення для медиків, лікарів, військових та пенсіонерів.

– Саме так і таку стратегію обрала наша команда з ініціативи президента. Тому що ми всі розуміємо, що держава – це прозорі, безкорупційні податки. Ми будуємо державу за прикладом європейської – не лише на папері, а й на фактах, – стверджує він.

Також Тищенко заявив, що команда фракції будує стратегію щодо відходу від моделі олігархічної системи.

– Ми хочемо, щоб в Україні керував народ, а не 13 людей, які колись, ще за радянських часів, приватизували всі наші надра… підприємства промисловості, – перерахував депутат.

Відповідаючи на запитання про провали він наголосив, що Верховна Рада багато чого не встигла зробити, зокрема провалила голосування за скасування обов’язкових касових апаратів.

– Ми не встигли доопрацювати закон та видати зарплату шахтарям. Це дуже важливо… Учора ми не встигли доопрацювати саме той законопроект, за який проголосувала Слуга народу у першому читанні. Ви бачили, що всім парламентом ми не проголосували, – сказав він.

Водночас, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев сказав, що вважає найбільшим досягненням те, що вдалося перейти певний переломний момент у боротьбі з олігархатом.

– І тут немає пафосу у цих словах. Бо ухвалення антиолігархічного закону, а за ним змін до Податкового кодексу, які також б’ють по олігархах – це була справжня подія для всієї країни. Той рівень опору, який досі чинять олігархи, той рівень розголосу та медійного негативу проти нас, який спеціально здійснюється з їхнього боку – він безпрецедентний, – сказав Гетьманцев.

Невдачею команди він назвав відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

– З огляду на те, що він обрав протилежну нашу позицію у боротьбі з олігархатом. І ми мали на це право та обов’язок перед своїми виборцями, але ми втратили одного з найсильніших наших бійців. Людину, яка була близька багатьом з нас. І це такий, досить болісний удар по провладній команді загалом, – сказав Гетьманцев.

Екс-глава партії Голос Ярослав Железняк вважає найбільшими досягненнями 2021 року прийняття Судової реформи, підготовку Кримської платформи, для якої приймали багато законів.

– Я вважаю, що це важливо, зокрема для збереження територіальної цілісності України і щоб дати дипломатичну відсіч країні-агресору. Було прийнято важливі закони щодо кисневих станцій Інни Совсун. Були прийняті військові закони – наприклад, закон про капеланство Романа Костенка, – повідомив депутат.

Водночас він наголосив, що багато речей не було прийнято: серед них і спрощена система ведення бізнесу, і спрощення податкової системи, і закони Кіри Рудик Про підтримку бізнесу під час пандемії.

– На жаль, влада займалася політичними інтригами, зрадою інтересів України… Повний провал із боротьбою з олігархами. Приймали якусь фігню, замість того, щоб приймати нормальні зміни до антимонопольного законодавства, корпоративного законодавства тощо, – сказав Желєзняк.

“Повним провалом” він назвав те, що інвестиційний клімат держави впав, а не виріс за цей рік. Також великим недоглядом стало те, що, на думку нардепа, мало було зроблено для наближення до вступу в НАТО.