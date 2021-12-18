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Факти / Україна

Погода на Миколая, 19 грудня, в Україні буде дощовою

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Погода на Миколая, 19 грудня, в Україні буде дощовою

19 грудня йтиме дощ та сніг. Стовпчики термометрів покажуть до +3 градусів тепла, але вночі – холодно.

У понеділок вдень Гідрометцентр обіцяє дощ, а на Сході – сніг.

Прохолодно буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 1-3 градусів вдень, а вночі від -3 до 0 градусів. 

У центрі вдень стовпчики термометрів покажуть +1 до +3 тепла, а вночі – у межах -1 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують дощ зі снігом

У південно-східних областях у денний час – до +3 тепла, а вночі очікується до -1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно. 

Погода у Києві 19 грудня

У Києві – прохолодно, до +2.

Завтра вдень температура повітря сягне +2 тепла, а вночі буде в межах -2 градусів. 

Народні прикмети 19 грудня

19 грудня православна церква відзначає День святого Миколая Чудотворця.

За народним календарем святкується Микола Зимовий.

Здавна вважалося, що саме в ніч на 19 грудня він приходить в оселі українців, щоб порадувати дітей і залишити їм подарунки під подушкою.

  • У День святого Миколая не можна лихословити і сваритися, щоб не втратити своє щастя;
  • здавна цього дня просили прощення, якщо когось образили, і самі прощайте образи;
  • робили хороші справи, але не для себе, а для інших. Вважається, що якщо не допомогти бідним і нужденним, ви самі будете сім років зазнавати збитків;
  • якщо 19 грудня тепло, травень буде теплим;
  • якщо на деревах з’явився іній, можна чекати на гарний урожай хліба.

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