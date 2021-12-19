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Факти / Україна

Українські виробники кондитерської продукції домовилися щодо експорту в Саудівську Аравію

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Шоколад

Українські виробники кондитерської продукції: Харківська бісквітна фабрика, Львівська майстерня шоколаду та Грона підписали контракти з компаніями щодо експорту своєї продукції в Саудівську Аравію та інші країни регіону Затоки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС докладає максимальних зусиль для нарощування експорту української харчової продукції в країни Затоки, які розглядаються українськими виробниками як перспективний ринок.

– Посольства України в цьому регіоні активізували переговори з місцевим бізнесом для пошуку торговельних партнерів українським компаніям і відзначають, що українська продукція має високий потенціал на ринку. Ми активно формуємо позитивний імідж української продукції та її просування в цьому регіоні, – сказав він.

В МЗС додали, що ще декілька українських виробників кондитерської продукції знаходяться на завершальній стадії переговорів з імпортерами та дистриб’юторами із Саудівської Аравії щодо підписання контрактів.

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