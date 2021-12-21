Федеральне міністерство економіки та захисту клімату ФРН може переглянути рішення про вплив сертифікації оператора Північного потоку-2 на безпеку постачання газу до ЄС, але шанси не дуже високі.

За інформацією посла України в Німеччині Андрія Мельника, оператор ГТС України звернувся до Федерального міністерства економіки та захисту клімату ФРН щодо перегляду рішення про вплив сертифікації оператора Північний потік-2 на безпеку постачання газу до ЄС.

Впродовж конференції українських послів-2021 Стратегія сильної держави у державній резиденції Синьогора Мельник поділився думками щодо шансів зміни позиції Міненерго ФРН у цьому питанні.

– Я вважаю, що шанси є. Вони є не дуже високими, але процес поки що є технічним. Ми використовуємо всі важелі, — зазначив Мельник.

Він нагадав, що і Нафтогаз, і Оператор ГТС були допущені до процесу сертифікації оператора “Північного потоку — 2” , їхня позиція буде розглянута і, зі слів дипломата, це теж важливо.

– Але для нас найбільш важливим є те, щоб політично це питання знову повернулось в сферу обговорення. Це дасть нам шанс скористатись цими аргументами, які у нас є — є угода між Німеччиною і США, ухвалена влітку. Вона була пов’язана з чіткими передумовами. Ми бачимо, що після цього ситуація не покращилась, а погіршилась. Це дає нам шанс знову виносити це питання на дуже серйозне обговорення, — пояснив посол.

18 жовтня стало відомо про наповнення першої нитки Північного потоку-2 технічним газом.

Після цього в Держдепартаменті США заявили, що Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 через процес сертифікації в Німеччині та Єврокомісії.