“Заместитель министра, с таким е**ом, как у меня, есть только один. Я три года уже замминистра! Три года! И грустно, что ты не знаешь”.

Тепер його обличчя точно знають усі. Скандал на блокпосту, влаштований заступником міністра МВС, який обурився, що його посміли зупинити й не впізнати, став не просто народним мемом. Символом чиновницького хамства.

– Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе от этого приятно не будет.

Хамський наїзд на підлеглих мав ефект метелика. Мало пізнаваною особою Олександра Гогілашвілі зацікавилась країна. І полізли такі деталі, що мама не горюй.

Ще одне відео. Урядовцю Гогілашвілі, який їздив на авто з проблисковими маячками, виявляється не раз бракувало публічності.

– Очень х**во, что ты начальство не узнаешь! Заместитель министра внутренних дел! Так тебе понятно?!

Далі почалося справжнє інформаційне цунамі. 16 грудня одразу дві команди журналістів — Слідство.Інфо та Bihus.Іnfo — опублікували схожі розслідування щодо Гогілашвілі. Накопали у нього російський паспорт та податковий номер.

При цьому з’ясувалося, що дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, працює особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

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І нині родина живе в одному маєтку з керівником головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і, начебто, їздить на відомчих машинах ГУР з номерами прикриття. Причому і транспорт, і бодігардів йому надають одразу дві державні спецслужби – СБУ Альфа та Головне управління розвідки Міністерства оборони.

– Дайте відповідь на запитання: ви з Будановим обговорювали якісь речі, які стосувалися національної безпеки? Можливого вторгнення Росії, секретної інформації? – Боже борони, ніколи в житті. Не живу з Кирилом Будановим. Так, ми йдемо в Європу, але не все так сумно. У Кирила триває ремонт у квартирі. Я запросив його та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який я орендую.

Посаду, українське громадянство і вищу освіту 48-річний Гогілашвілі отримав практично одночасно. У 2019 році. Можливо, така карколомна кар’єра і спричинила стрімке запаморочення.

Чим займався майбутній заступник міністра до 45-ти років взагалі невідомо. На сайті МВС його скупа біографія займає буквально 5 рядків.

З неї випливає, що до міністерської посади він працював лише в одному місці. У “Центрі Здорової Молоді”. Організації, яка входить до складу Міжнародної антинаркотичної асоціації.

Саме навколо неї у вересні розгорівся скандал. Після публікації фільму-розслідування журналістів Суспільного. Вони розповіли, як у центрі насильно утримували наркозалежних, били і знущалися з них.

До 2014 року Гогілашвілі співпрацював зі скандальним харківським спортивним клубом Оплот, який потім став ядром тамтешнього сепаратизму, а далі взагалі військовим підрозділом бойовиків.

Розслідувачі накопали у чиновника судимості в РФ

За підробку документів і шахрайство у великих розмірах. Як з таким послужним списком Гогілашвілі допустили до посади – невідомо.

Втім, що не так, чому президент зажадав його відставки, Гогілашвілі, схоже і досі не розуміє. Свою поведінку списує на емоційний стан.

Він не єдиний топ-чиновник, який за останній рік вилетів з крісла через хамство. На початку 2021-го звільнили заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Коли копи впіймали його нетверезим за кермом.

Заступник міністра тоді ледь стояв на ногах. Але хамити поліцейським це не заважало.

– Ключова причина того, що ті, хто поставлений нами командувати, або ними командувати, поводяться як свині, це нерозуміння самої суті корпоративної культури. Ці люди випадково виявилися на цих кріслах, у цих Мерседесах, у костюмах. Вони там не по праву, – психолог.

Нові обличчя глобальної проблеми не вирішують. І тільки провокують все нові скандали. Свої Гогілашвілі є чи не в кожному міністерстві, суді, місцевому виконкомі чи ЖЕКу. Очевидно, справа не лише у новизні.

Аби позбавитися хамських традицій, перенесених з радянського минулого, потрібно виховати щонайменше кілька поколінь нових управлінців, змінити систему державного менеджменту та побудувати громадський контроль за чиновниками. Україна ж ще тільки починає цей шлях до цих змін.

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