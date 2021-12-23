Керівнику ПВК Вагнера оголосили підозру за посягання на цілісність України

Офіс генпрокурора оголосив підозру громадянину РФ, керівнику приватної військової компанії Вагнер у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у пособництві ведення агресивної війни.

Йдеться відразу про кілька статей ККУ: ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437.

Ім’я підозрюваного не уточнюється, проте, за даними слідства, з липня 2014 року до березня 2015-го він командував бойовиками та координував їхні дії на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

– Вони спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти ЗСУ, у результаті чого порушили територільну цілісність нашої держави шляхом тимчасової окупації частини її території, – наголошують в ОГ.

Відомо також, що підрозділи, якими керував підозрюваний, у січні-лютому 2014 року вели інтесивні бойові дії на Дебальцевському напрямку. Тоді керівник ПВК Вагнер безпосередньо виконував накази командувача 2-го армійського корпусу генерал-лейтенанта ЗС Росії.

Нині вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

13 грудня Рада ЄС затвердила санкції проти членів ПВК Вагнера і трьох пов’язаних із нею компаній.

Під санкції потрапили вісім осіб, зокрема командувач Олександр Кузнєцов, якого вважають відповідальним за діяльність групи Вагнера, яка підриває мир, стабільність та безпеку в Лівії.

У списку також фігурує Дмитро Уткін, якого називають засновником ПВК Вагнера. У ЄС вважають, що під його командуванням вчинялися дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Ймовірно, саме йому заочно оголошено підозру.