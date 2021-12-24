У додатку Дія незабаром з’являться дві нові функції – як протестувати раніше всіх

У додатку Дія, створеному Міністерством цифрової трансформації, розпочалося бета-тестування двох нових функцій – Photo ID та опитувань.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Photo ID – це сервіс Дія. Підпис (електронний підпис), який можна використовувати для підписання документів у застосунку та онлайн.
Однак для Photo ID тепер не потрібно буде крутити головою у різні сторони для ідентифікації. Для того, щоб протестувати Photo ID, користувачу необхідно мати у додатку Дія біометричний паспорт. Підійде закордонний паспорт або ID-карта.
– Це ваш улюблений Дія.Підпис. Тільки тепер не треба робити гімнастику для шиї – крутити головою, – зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Щоб зареєструватися на бета-тестування нових функцій у Дії необхідно перейти за посиланням і пройти реєстрацію. Після цього на електронну адресу надійде лист з детальною інструкцією.
З 19 грудня українці можуть отримати через додаток Дія 1 тис. грн за вакцинацію
Кошти можна витратити на послуги тих сфер бізнесу, які найбільше постраждали під час карантинних обмежень внаслідок пандемії. За них можна придбати книги, квитки у кіно, театр, музей, піти на концерт чи виставку, у спортзал або фітнес-центр.
Також українці можуть витратити 1 тис. грн на квитки на літак або поїзд, але йдеться лише про поїздки у межах України.
Пізніше пенсіонери матимуть змогу придбати за ці кошти ліки. Станом на 23 грудня виплати отримали близько 2,5 млн громадян.
Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію, дивіться у матеріалі.
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Джерело: Михайло Федоров