У Києві відкрили провадження через відсутність ялинки на Центральному вокзалі

У Києві відкрили кримінальне провадження за фактом відсутності новорічної ялинки у приміщенні Центрального залізничного вокзалу.

Прокуратура підозрює філію Вокзальна компанія Акціонерного товариства Укрзалізниця у розкраданні 5 млн грн.

Відповідно до укладених філією договорів, ялинку на залізничному вокзалі мали встановити до 17 грудня. Під час перевірки приміщення 22 грудня з’ясувалося, що її там немає.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для з’ясування обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

У листопаді прокуратура Києва повідомила, що підрядник будівництва метро на Виноградар використав кошти для власних потреб.

Компанія отримала кошти на будівництво і розмістила частину суми на депозит у банку. Протягом 2019 року підрядник отримав відсотки у розмірі 139,1 млн грн. Прокуратура вимагає стягнути з компанії понад 183 млн грн.