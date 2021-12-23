Водія нардепа Галушка притягнули до адмінвідповідальності – Монастирський

Водія народного депутата від фракції Слуга народу Миколи Галушка, який образив поліцейського, притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр повідомив, що водія народного обранця притягнули до відповідальності за відмову від освідування.

Печерський районний суд міста Києва заборонив порушнику керувати транспортними засобами терміном на один рік. Також з нього стягнули штраф у розмірі 10,2 тис. грн.

Очільник МВС наголосив на важливості запровадження відповідальності за образу поліцейському. Він сподівається, що депутати підтримають відповідний законопроект №5050-1.

Документ передбачає запровадження штрафів від 850 до 1,7 тис. грн.

– Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися, – зазначив Монастирський.

22 грудня у мережі з’явилося скандальне відео з нардепом Галушком. На ньому зафіксований випадок, який стався з народним обранцем рік тому.

На відео депутат лається на поліцейського, використовуючи нецензурну лексику. Річ у тому, що патрульні зупинили авто з його водієм і депутату довелося їхати розбиратися.

Микола Галушко стверджував, що поліцейські не повинні були зупиняти депутатське авто.