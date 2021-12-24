Ялинку уже встановлюють: в Укрзалізниці відповіли на звинувачення про розтрату 5 млн

В Укрзалізниці відповіли на звинувачення щодо розтрати 5 млн грн на встановлення новорічної ялинки на Центральному вокзалі.

23 грудня прокуратура Києва повідомила про відкриття провадження через відсутність ялинки.

В Укрзалізниці пояснили, що наразі встановленням ялинки займається компанія-партнер, яку обрали через майданчик електронної системи публічних закупівель Prozorro.

– Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується, – йдеться у зверненні.

У прес-службі компанії показали відповідні фото. Також в Укрзалізниці уточнили, що ялинка коштує не 5 млн грн, а 600 тис. грн.

На Південному вокзалі новорічну ялинку встановили минулого тижня, а 19 грудня на фасаді Центрального залізничного вокзалу увімкнули новорічну ілюмінацію.

В Укрзалізниці запевняють, що ялинка у приміщенні столичного вокзалу засяє уже в п’ятницю, 24 грудня.

– Тож чекаємо всіх, хто пильно стежить за життям УЗ, 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 до нас у гості. На вокзалі для вас гратимуть провідні музичні колективи — у партнерстві з Національною філармонією України подаруємо святковий настрій, – йдеться у повідомленні.

23 грудня Київська міська прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження через відсутність ялинки. Прокуратура підозрює у розкраданні 5 млн грн філію Вокзальна компанія Укрзалізниці.

Відповідно до договорів, новорічне дерево повинні були встановити до 17 грудня. Але під час перевірки 22 грудня його не виявили у будівлі вокзалу.

Фото: Укрзалізниця