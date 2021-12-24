Двоє суддів КСУ не вказали у деклараціях квартиру у Києві та ділянку у Криму

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірку електронних декларацій суддів Конституційного суду (КСУ). У деклараціях двох суддів виявили ознаки кримінального прапорушення.

Суддя Віктор Кривенко не вказав у декларації ділянку в окупованому Криму, яка йому належить. Вартість нерухомості – 4 млн грн.

Олександр Касмінін “забув” внести у декларацію дані про вартість апартаментів у Києві на 2,4 млн гривень. Йдеться про квартиру площею 150,5 кв. м.

НАЗК передала дані про ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях суддів НАБУ.

Також НАЗК на підставі звернення про можливе недостовірне декларування перевірила електронну декларацію судді КСУ Володимира Мойсика, але за 2019 рік.

У декларації посадовця виявили ознаки адміністративного правопорушення – він не вказав дохід у розмірі 239 тис. грн, отриманий від сплати боргу за кредитним договором.

У деклараціях п’яти суддів КСУ виявлено незначні порушення, які не підлягають кримінальній або адміністративній відповідальності. Йдеться про суддів Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка та Віктора Колісника.

Суддя Олександр Тупицький уже вказав відомості про земельну ділянку у Криму у декларації за 2020 рік. Однак він вказав, що з 2018 року він є її власником. Однак встановлено, що Тупицький не набув право власності відповідно до законодавства, а фактично отримав цю земельну ділянку в користування.

Олександр Тупицький, який раніше очолював КСУ, нещодавно потрапив під санкції США. Державний департамент США запровадив проти нього економічні санкції через корупцію. До санкційного списку також увійшла його дружина.

Джерело: НАЗК