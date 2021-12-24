Ще три банки почали нараховувати українцям 1 тис. грн за вакцинацію. Це Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі сервісу Дія. У команді Дії закликають оформити заявку у застосунку, щоб отримати кошти ще в цьому році.

А також нагадують – щоб взяти участь у першому етапі програми Єпідтримка, потрібно подати заявку до 29 грудня.

Наразі уже 5 млн українців взяли участь у проекті, спеціальну картку для отримання виплат оформили 6 млн осіб.

270 млн грн вакциновані громадяни уже витратили.

Нагадаємо, програма з виплати 1 тис. грн вакцинованим українцям стартувала 19 грудня. Кошти можуть отримати повнолітні громадяни, які двічі вакцинувалися від коронавірусу.

Витратити гроші можна лише на послуги бізнесу, який найбільше постраждав внаслідок карантинних обмежень. Вакциновані українці можуть придбати книги, квитки у кіно, театр, на виставку, у музей чи на концерт.

Також за них можна оплатити квитки на поїзд або літак, але йдеться лише про рейси у межах України. Пізніше пенсіонери зможуть придбати за 1 тис. грн медичні препарати.

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію, дивіться у матеріалі.