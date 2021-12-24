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Факти / Україна

У Києві у найближчі кілька днів очікуються снігопади

Людмила Богданова редакторка стрічки
сніг Київ

Київ найближчими днями засипле снігом, про це попереджають синоптики. У Київській міській раді запевняють, що місто готове до погіршення погодних умов та подолання їхніх наслідків.

Перший заступник міського голови Микола Поворозник нагадав, що у столиці працюють пункти обігріву. Також він наголосив, що на період погіршення погодних умов у Києві обмежений в’їзд великогабаритного транспорту.

Це дасть змогу розвантажити дороги у столиці, а також зменшити інтенсивність заторів вранці та увечері.

Також у КМДА додали, що дорожні служби готові працювати у посиленому режимі. КК Київавтодор розташовують спеціальну техніку ще до початку опадів, щоб оперативно розпочати обробку доріг для протидії ожеледиці та прибирання снігу.

Загалом для очищення та обробки вулиць виділили 458 одиниць основної техніки та 128 одиниць додаткової.

Микола Поворозник закликав киян під час погіршення погодних умов утриматися від використання особистого транспорту, а натомість надати перевагу громадському транспорту.

– Водіям нагадую, що припарковані автомобілі не мають заважати роботі спецтехніки, аби їх не довелося евакуювати. І, будь ласка, будьте пильними та обережними на дорогах, – наголосив Микола Поворозник.

Увечері 24 грудня у Києві утворилися масштабні затори – на українців очікує три вихідні. На столичних дорогах сталася велика кількість аварій, особливо у центрі міста.

Ускладнився рух також на деяких мостах. Детальніше, де утворилися затори у Києві, дивіться у матеріалі.

Джерело: КМДА

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