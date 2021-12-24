В Україні оголосили підозру міністру транспорту РФ за організацію незаконних польотів у Крим

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру чинному міністру транспорту Росії Віталію Савельєву та його заступнику.

Його підозрюють в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За інформацією слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого російського авіаперевізника Аерофлот, після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему.

За допомогою неї з квітня 2014-го по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього було зроблено понад 34 тис. рейсів і незаконно переправлено через державний кордон щонайменше 329 тис. людей. Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України.

Попри наявність прямих заборон українських органів авіаційної влади та рекомендацій світових організацій у сфері цивільної авіації, російська авіакомпанія виконувала незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого міжнародного аеропорту Сімферополь та у зворотному напрямку.

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Фото: Міністерство транспорту РФ