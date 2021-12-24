Верховний Суд повернув киянам землі в Голосіївському районі

Верховний Суд повернув громаді столиці земельні ділянки в Голосіївському районі вартістю 35 млн грн, задовольнивши касаційну скаргу Київської міської прокуратури.

До суду прокуратура звернулась через те, що Київська міська рада в 2016 році поновила договори оренди земельних ділянок по вул. Казимира Малевича, термін дії яких закінчився ще в 2013 році.

Товариство з клопотанням про поновлення договорів до власника землі у встановлений законом строк не зверталось та не сплачувало в 2014-2016 роках орендну плату за землю.

У прокуратурі Києва зауважують: міська рада розпорядилась земельними ділянками поза процедурою аукціону, а будівництво на земельних ділянках житлового будинку викликало супротив мешканців сусідніх будинків.

У квітні 2021 року господарський суд Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури в інтересах держави. Рішення міськради про поновлення договорів оренди земельних ділянок було скасовано, а договори визнано недійсними.

Однак у жовтні суд апеляційної інстанції скасував це рішення та відмовив прокуратурі в задоволенні позову.

Зрештою доводи прокурора підтримав Верховний Суд, залишивши в силі рішення суду першої інстанції про задоволення позову.

Джерело: Київська міська прокуратура