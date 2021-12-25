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Відносини між Україною та США міцні, як ніколи – американське посольство

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Відносини між Україною та США міцні, як ніколи – американське посольство

У суботу, 25 грудня, посольство США випустило заяву на честь тридцятої річниці офіційного визнання Америкою України як незалежної та суверенної держави.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, відносини між нашими країнами зараз – міцніші, ніж будь-коли.

– Сьогодні ми відзначаємо 30 років з того часу, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну незалежною та суверенною державою. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням процвітаючого, демократичного та євроатлантичного майбутнього України, – йдеться у повідомленні.

Фото: Depositphotos

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