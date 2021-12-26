Окупанти застосували гранатомети та безпілотник на Донбасі: поранено українського воїна

У неділю, 26 грудня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовослужбовець. Його стан – важкий.

Про це поінформували в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що ворог застосував і озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, у напрямку населених пунктів Південне, Піски, Новолуганське, Шуми окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

Водночас поблизу Талаківки ворог використав безпілотник, за допомогою якого скинув постріли ВОГ-17.

– Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий, – наголошується в повідомленні.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили окупаційні війська припинити обстріли. При цьому Збройні сили України не застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Підрозділи Об’єднаних сил і надалі контролюють ситуацію на Донбасі.

Нещодавно секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від українського держкордону перебувають 122 тис. російських військових. А за 400 км від кордону знаходяться ще 143,5 тис. військових РФ.

А за інформацією головнокомандувача Збройних сил України, генерал-лейтенанта Валерія Залужного, вздовж кордону з Україною зараз дислоковано близько 52 батальйонно-тактичних груп РФ.

22 грудня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) було досягнуто розуміння щодо необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі. Однак, схоже, що режим тиші поки не діє.

Фото: Операція Об’єднаних сил