Президент України Володимир Зеленський 28 грудня підписав указ №677/2021 про передачу державного готелю Україна Міністерству інфраструктури.

Раніше держпідприємство готель Україна було в управлінні Державного управління справами.

– Погодитись з пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства готель Україна (Київ, вул. Інститутська, 4), яке знаходиться в управлінні Державного управління справами, у сферу управління Міністерства інфраструктури України, – йдеться в указі.

Крім того президент ухвалив, щоб передачу забезпечили Кабмін і Держуправління справами.

Цей указ набуває чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, у грудні Мінінфраструктури підписало меморандум про взаєморозуміння з інвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (Катар) для залучення інвестицій, а також розвитку туристичної та готельної інфраструктури.

Йшлося, зокрема, про інвестиції у модернізацію готелю Україна.

Цей готель збудували у 1961 році, первісною його назвою було “Москва”.

Його перейменували 2001 року, на честь десятирічної річниці Незалежності України.

Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) є однією з провідних світових міжнародних готельних груп.

На даний момент в інвестиційному портфелі цієї компанії – понад 34 знакових та відомих об’єкти.