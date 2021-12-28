Погода в Україні 29 грудня буде сонячною та подекуди з опадами у вигляді мокрого снігу. Вночі у деяких областях температура опуститься до -10ºС.

На Заході синоптики прогнозують від 0ºС до -4ºС вдень, а вночі температура опуститься до -9ºС. У Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях має бути сонячно та сухо.

На Півночі стовпчик термометра опуститься до -5ºС вдень, а вночі до -9ºС.

Без опадів очікується на Півдні України із середньою температурою від -1ºС до +8ºС вдень, а вночі до -7ºС. У центральній частині України теж буде сонячно: вдень від -1ºС до -4ºС та вночі від -4ºС до -10ºС.

А ось на Сході очікується сніг. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від -1ºС до +1ºС, а вночі опуститься до -8ºС.

Якою буде погода на Новий рік?

В останній день 2021 року по всій країні значно потеплішає.

На Заході країни денна температура повітря коливатиметься від +1°C до +4°C, а в Закарпатській області – до +5°C.

Однак, найтепліше буде на Півдні – до +4°C, а в Криму до +7°C.