Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Електронні права, техпаспорт та студентський прирівнюються до паперових аналогів

Абрамова Юлія редакторка стрічки
водійські права

В Україні електронні водійські права, техпаспорт та студентський прирівняли до пластикових. Такі ухвали прийняв уряд, вони набирають чинності з моменту публікації.

З 2019 року електронне посвідчення водія, техпаспорт і студентський квиток діяли в межах експериментальних проектів, що успішно себе зарекомендувало.

Тепер електронні посвідчення водія, техпаспорт та студентський квиток прирівнюються до паперового та пластикового аналогів. Ними можна користуватися будь-де, і ніхто не матиме права вимагати у вас паперового документа.

За цей час українці сформували у Дії:

  • 751 тис. студентських,
  • 4,4 млн посвідчень водіїв,
  • 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів

– Україна стає світовим лідером із цифрових документів. Це ще один великий цифровий крок у режим без паперів, – підсумували у Міністерстві цифрової трансформації.

Читайте
Житель Волині купив водійські права та поскаржився в поліцію, що вони не зареєстровані в Дії

Вже з 28 грудня 2021 року деяким українцям заборонять керувати автомобілем із механічною КПП. Йдеться про тих водіїв, які складали іспити на транспорті з автоматичною коробкою передач.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка