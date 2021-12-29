В Україні електронні водійські права, техпаспорт та студентський прирівняли до пластикових. Такі ухвали прийняв уряд, вони набирають чинності з моменту публікації.

З 2019 року електронне посвідчення водія, техпаспорт і студентський квиток діяли в межах експериментальних проектів, що успішно себе зарекомендувало.

Тепер електронні посвідчення водія, техпаспорт та студентський квиток прирівнюються до паперового та пластикового аналогів. Ними можна користуватися будь-де, і ніхто не матиме права вимагати у вас паперового документа.

За цей час українці сформували у Дії:

751 тис. студентських,

4,4 млн посвідчень водіїв,

4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів

– Україна стає світовим лідером із цифрових документів. Це ще один великий цифровий крок у режим без паперів, – підсумували у Міністерстві цифрової трансформації.

Вже з 28 грудня 2021 року деяким українцям заборонять керувати автомобілем із механічною КПП. Йдеться про тих водіїв, які складали іспити на транспорті з автоматичною коробкою передач.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації