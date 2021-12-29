Гарбарук вперше після скандалу прокоментував звільнення з Міносвіти

Колишній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук уперше після скандалу прокоментував свою відставку.

Так, він написав у себе в соцмережах, що чиновник завжди повинен відповідати за себе і за своїх підлеглих.

Він уточнив, що сьогодні, 29 грудня, він отримав трудову книжку та наказ про звільнення.

– Я справді написав заяву за власним бажанням. Моя позиція: державний чиновник відповідає не лише за себе, а й за своїх підлеглих. Це абсолютно нормальна європейська практика, якої я дотримуюсь, – повідомив екс-заступник міністра.

Він додав, що він мав вибір, і міг би не писати заяву.

Гарбарук також подякував колегам з Міносвіти та іншим міністерствам за співпрацю.

– Я щиро сподіваюся, що поступово в суспільстві буде сформовано інститут репутації, і кожен політик та чиновник відповідатиме за свої слова та вчинки з честю та гідністю. Всіх з наступаючим Новим роком! Вірю та знаю, наступний рік подарує Україні багато позитивних подій та перемог! – наголосив екс-заступник міністра.

У чому суть скандалу

Нагадаємо, раніше Ігор Гарбарук та його на той момент помічниця Крістіна Тишкун приїхали до Львова, щоб оглянути, як працюють навчально-практичні центри.

Також вони побували на форумі з енергоефективності.

Під час офіційної зустрічі Тишкун була у чорній сукні з наполовину оголеними грудьми і без бюстгальтера.

Фото з Instagram Христини Тишкун

Це викликало хвилю критики у соцмережах.

Фото Тишкун сама виклала у себе в Instagram. Згодом вона закрила доступ до нього.

Христина Тишкун – юрист та власниця компанії БК Забудова. Вона народилася 30 серпня 1994 року у Львові.

У себе у Facebook вона зазначила, що є магістром Львівського національного університету імені Івана Франка.

На даний момент Тишкун проживає у Києві та працює асистентом адвоката в бюро Advisers.

Після скандалу колишня дружина Гарбарука Анастасія Матюшевська виступила на його підтримку та заявила, що він людина честі, гідності та вищого ступеня професіоналізму.

Фото: Ігор Гарбарук