На Рівненщині знайшли найбільший за всю історію камінь бурштину

На Рівненщині знайдено камінь бурштину вагою понад п’ять кілограмів. Тож, велетень увійшов до десятки найбільших в світі.

Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, на сьогоднішній день максимальна вага такого екземпляра – понад 9 кг. Камень знаходиться в Музеї природознавства в Берліні. А в Україні найбільшими вважалися зразки бурштину вагою 1 040-1 930 г.

– Такі екземпляри надзвичайно рідкісні, підтверджують експерти Державного гемологічного центру України. Лише кілька каменів подібної ваги перебувають у музеях та приватних колекціях, – додав Коваль.

Коштовний самоцвіт видобули на родовищі Володимирець-Східний.

Раніше на Рівненщині відновлювали ліси, котрі постраждали від нелегального видобутку бурштину.

Всього в області таких понад 4 тис. гектарів. Роботи дуже багато, адже в пік нелегального промислу тут орудували тисячі старателів, які змітали усе на своєму шляху в гонитві за наживою. Останніми роками їх вдалося трохи стримати та чи надовго – невідомо. Точно одне: те, що зруйнували за мить, відновлюватиметься десятки років.

Джерело: Віталій Коваль