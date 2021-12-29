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На Рівненщині знайшли найбільший за всю історію камінь бурштину

Абрамова Юлія редакторка стрічки
На Рівненщині знайшли найбільший за всю історію камінь бурштину

На Рівненщині знайдено камінь бурштину вагою понад п’ять кілограмів. Тож, велетень увійшов до десятки найбільших в світі.

Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, на сьогоднішній день максимальна вага такого екземпляра – понад 9 кг. Камень знаходиться в Музеї природознавства в Берліні. А в Україні найбільшими вважалися зразки бурштину вагою 1 040-1 930 г.

– Такі екземпляри надзвичайно рідкісні, підтверджують експерти Державного гемологічного центру України. Лише кілька каменів подібної ваги перебувають у музеях та приватних колекціях, – додав Коваль.

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Раніше на Рівненщині відновлювали ліси, котрі постраждали від нелегального видобутку бурштину.

Всього в області таких понад 4 тис. гектарів. Роботи дуже багато, адже в пік нелегального промислу тут орудували тисячі старателів, які змітали усе на своєму шляху в гонитві за наживою. Останніми роками їх вдалося трохи стримати та чи надовго – невідомо. Точно одне: те, що зруйнували за мить, відновлюватиметься десятки років.

Джерело: Віталій Коваль

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