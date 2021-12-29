У ТКГ назвали дату першого засідання у 2022 році

Українська делегація у ТКГ повідомила, що наступне засідання відбудеться 26 січня 2022 року.
Виконувач обов’язків першого заступника голови української делегації Андрій Костін додав, що Україна, як і раніше, віддана необхідності дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які були узгоджені у ТКГ у липні 2020 року.
Українська делегація має намір докладати всіх необхідних зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.
Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що делегація України у ТКГ планує ініціювати проведення позачергового засідання через порушення режиму припинення вогню.
Костін повідомив, що пропозиція була відкинута.
Раніше представник ОРДО в українській делегації у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш заявив, що РФ у ТКГ назвала проведення позачергового засідання “недоцільним”.
Фото: ТКГ