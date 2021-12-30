Протитанкові ракети Javelin та 122 мм гаубиці: Естонія поставить Україні зброю

Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122 мм гаубиці.

Про це повідомив начальник відділу міжнародного співробітництва міністерства оборони Пеетер Куймет.

Він нагадав, що Естонія підтримувала навчання українських саперів, спецназівців, військових медиків, артилеристів та обмінювалися інформацією з 2014 року.

– Зараз, коли російські війська знову зосереджуються біля кордонів України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку. Міністерство оборони ухвалило принципове рішення підтримати Україну озброєннями і боє – сказав Куймет.

Він зазначив, що перед ухваленням остаточного рішення необхідно отримати згоду від США як країни-виробника протитанкової зброї, а також від колишніх власників гаубиць у Фінляндії та Німеччині.

Свого часу Естонія закупила та отримала як підтримку ракети Javelin із США. Ціна однієї ракети коливається від 75 000 до 130 000 євро, залежно від договору та конкретного типу ракети. Естонія планує поставити Україні кількадесят таких ракет.

Естонія закупила раніше у Фінляндії 42 гаубиці та боєприпаси до них у 2009 році та заплатила за них 31 мільйон крон. Скільки знарядь вона готова передати Україні, не повідомляється. Біля самої України стоять на озброєнні близько 150 таких знарядь.

Крім відправки зброї та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану “м’яку допомогу”, у тому числі готує до відправки пересувний комплекс польового шпиталю, навчить роботу на ньому українських військових медиків.

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Джерело: ERR