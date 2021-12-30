Український Жіночий Конгрес та StarLightMedia завершили опитування щодо експертного представництва жінок в медіа

Український Жіночий Конгрес та StarLightMedia завершили опитування щодо якості представництва та висвітлення професійної діяльності політикинь та експерток у медіа.

Опитування проводилось протягом двох тижнів у листопаді-грудні та включало анкетування політикинь, експерток та працівників/працівниць ЗМІ.

Ключовими питаннями стали розповсюдженість дискримінації, форм її прояву та шляхи до покращення якості представництва та висвітлення діяльності жінок у суспільно-політичних матеріалах медіа. До опитування долучились близько 70 політикинь та медійників/медійниць, які працюють на національному та регіональному рівнях.

Результати опитування підтвердили актуальність проблеми дискримінації щодо висвітлення політичної та експертної діяльності жінок. Так, на особистому досвіді з нею зіштовхувалися більше третини політикинь та експерток. Більше половини працівників/працівниць медіа-редакцій підтвердили, що помічали дискримінаційну складову у матеріалах ЗМІ. Обидві групи опитаних зауважили, що, за їхніми спостереженнями, проблема більш розповсюджена в онлайн-медіа.

До найбільш розповсюджених проявів дискримінації у матеріалах ЗМІ медійники/медійниці віднесли лукізм та об’єктивацію політикинь. Так, серед наведених прикладів – матеріали про стиль одягу, красу політикинь, рейтинги їхньої привабливості та нівелювання їхнього професійного досвіду.

Таку ж проблематику вбачають і самі політикині та експертки. Так, майже половина опитаних зіштовхувались з оцінками зовнішності, питаннями щодо стилю, макіяжу, процедур догляду при висвітленні своєї діяльності.

Більше третини вважають, що їм були адресовані питання як до дружини/матері, а не як до професіоналки. Вони відчували сумніви з боку ЗМІ щодо реалістичності їхніх досягнень (припущення щодо впливових стосунків/оцінка зовнішності). До поширених прикладів також належать зменшувально-пестливі звернення або швидкий перехід на ти та сексистські жарти.

Серед ключових причин недостатньої представленості жінок-політикинь та експерток у ЗМІ, медійники/медійниці назвали недостатню кількість жінок безпосередньо у політиці та експертній діяльності й у напрацьованих редакцією постійних контактах (вказали більше половини опитаних).

Більше третини учасників відмітили негативний вплив відсутності редакційного/журналістського фокусу на цю тему. До п’ятірки названих проблем також потрапили гірша реакція глядацької/читацької аудиторії та менша впізнаваність/популярність політикинь та експерток.

Загалом під час опитування було зібрано понад 40 ідей щодо покращення якості представництва та висвітлення політикинь та експерток у медіа. Найчастіше опитувані звертали увагу на необхідність розробки редакційних правил щодо гендерно чутливого висвітлення суспільно-політичних процесів, наявність стимулів до їх виконання та публічних редакційних заяв на підтримку гендерної рівності.

Розробка таких рекомендацій, що можуть допомогти редакціям у роботі та недискримінаційному представленні політичної та експертної діяльності жінок – наступний етап проекту.

Організатори опитування – Український Жіночий Конгрес та StarLightMedia – анонсують, що до нього буде запрошено ширше коло партнерів та експертів/експерток. Принцип збалансованої участі, як самих медійників/медійниць, так і експертів/експерток з теми гендерної рівності, залишається ключовим.