Ощадбанк оштрафували за неконкурентні умови обслуговування Картки киянина

Антимонопольний комітет України стягнув штраф з акціонерного товариства Державний ощадний банк України – АТ Ощадбанк, тому що банк порушив законодавство про захист економічної конкуренції.

Йдеться про зловживання банком його монопольним становищем під час участі у проекті Муніципальна картка Картка киянина.

Комітет з’ясував, що банк був одноосібним учасником проекту та в його межах самостійно встановлював порядок і умови відкриття та ведення карткових рахунків.

– У період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання Картки киянина обов’язкове підключення платної послуги СМС-інформування. Також у цей же період під час реєстрації карток у системі дистанційного банківського обслуговування (Web/Mobile-банкінг (Ощад 24/7) відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування. При цьому банком не пропонувалися кращі, конкурентні умови обслуговування Картки киянина, – повідомляє АМКУ.

Ощадбанк був єдиним банком-учасником проекту Муніципальна картка Картка киянина, власники відповідних карток змушені були погоджуватися на його умови та зазнавали фінансових витрат.

Проаналізувавши матеріали справи, Комітет визнав порушенням:

підключення платної послуги СМС-інформування як обов’язкової умови для отримання Картки киянина;

вимоги підключення платної послуги СМС-інформування для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

обслуговування в рамках проекту Картка киянина.

За ці два порушення на АТ Ощадбанк повинен заплатити 503 552 грн штрафу.

Визначаючи суму штрафу, Комітет врахував, що банк уже припинив порушення, не заперечував факт його вчинення та співпрацював із Комітетом під час розгляду справи.