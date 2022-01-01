Триває робота над розширенням переліку військової допомоги від США – Маркарова

Україна і США обговорюють можливість передачі українським Збройним силам військової допомоги, яка раніше призначалася Афганістану. Посол України в США Оксана Маркарова відповіла на питання щодо цього процесу.

За словами посла, сьогодні постало питання про те, що необхідно ЗСУ.

– Ми активно працюємо зараз, і міністр (оборони Олексій Резніков – Ред.) розмовляв про це під час свого візиту, питання теж активно обговорюється, – сказала Маркарова.

Вона додала, що на сьогодні питання полягає не в тому, що Україна може отримати, а в тому, що необхідно ЗСУ. Посол уточнила, що зараз триває робота над розширенням переліку військової допомоги від США.

Нагадаємо, Оксана Маркарова розповіла про пряму допомогу, яку нададуть Штати через свій бюджет, окрім запланованих $300 млн.

Вона заявила, що іншою частиною взаємодії США і України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва. Ця друга частина допомоги містить озброєння, Джавеліни та інше.