3 січня йтиме дощ та сніг. Стовпчики термометрів покажуть до +7 градусів тепла, але вночі – холодно.

У понеділок вдень Гідрометцентр обіцяє дощ, а на Сході – сніг з дощем.

Помірно тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 1-5 градусів вдень, а вночі від -6 до +1 градусів.

У центрі вдень стовпчики термометрів покажуть +5 до +7 тепла, а вночі – у межах -5 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують дощ.

У південно-східних областях у денний час – до -3 тепла, а вночі очікується до -4 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях хмарно.

Погода у Києві 3 січня

У Києві – холодно і хмарно, до +7.

Завтра вдень температура повітря сягне +7 тепла, а вночі буде в межах -2 градусів.

Народні прикмети 3 січня

У цей день в світі відзначаються Свято сонного дня. Православна церква 3 січня вшановує пам’ять Петра, Юліанії та Уляни.

До спокійної зими – тиха течія в річках, а шумна вода – до тріскучих морозів.

Червоний вогонь в печі – на холод, білий – на відлигу.

Зимно, але сонячно – то до хорошого врожаю.