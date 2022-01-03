Окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі: поранено українського воїна

У понеділок, 3 січня, російсько-окупаційні війська проігнорували домовленості про режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції Об’єднаних сил.

Так, від початку сьогоднішньої доби ворог тричі порушив режим “тиші”. Зокрема, в бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь із гранатометів, а в напрямку Лебединського – здійснювали обстріли зі стрілецької зброї.

Водночас поблизу населеного пункту Шуми найманці РФ застосували автоматичні станкові гранатомети.

– Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості, – зазначається в повідомленні.

У штабі наголосили, що завдяки діям українських військових рубежі підрозділів Об’єднаних сил залишилися незмінними.

Варто зазначити, що напередодні, 2 січня, російсько-окупаційні війська загалом не відкривали вогонь на Донбасі.

Як відомо, 22 грудня під час засідання Тристоронньої контактної групи було підтримано відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі. Йдеться про заходи, узгоджені 22 липня 2020 року.

Однак ворог не дотримується режиму “тиші”. Зокрема в переддень Нового року, 31 грудня, один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

Фото: Операція Об’єднаних сил